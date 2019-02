Pato se anima com Sampaoli no Santos e sonha com Copa América

O técnico Jorge Sampaoli tem Alexandre Pato, do Tianjin Quanjian-CHI, como principal alvo. E o atacante de 29 anos está animado pela possibilidade de atuar no Santos.

Sampaoli participa do projeto por Pato no Peixe e, por meio da equipe do atleta, ouviu sobre o desejo de ser dirigido pelo argentino, além do sonho de disputar a Copa América pela seleção brasileira, entre junho e julho, no Brasil.

A negociação, porém, é complexa. O Alvinegro aguarda pela rescisão contratual de Alexandre Pato no Tianjin e não vê chance de contratá-lo caso isso não ocorra. O jogador revelado pelo Internacional está no Brasil por causa do recesso pelo ano novo chinês e espera discutir sua situação na próxima semana.

Outros clubes do Brasil demonstraram interesse e Pato quer retornar para ser protagonista e ficar mais perto de uma convocação pelo técnico Tite. Em São Paulo, ele atuaria por Santos, Tricolor e Palmeiras – não há vontade de voltar ao Corinthians.

O Peixe contratou Everson, Aguilar e Soteldo e tem negociações avançadas por Ronaldo e Cueva. O Alvinegro ainda procura um lateral-esquerdo, um ponta e um centroavante.

