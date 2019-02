São Paulo acumula 20 eliminações desde seu último título: confira

O empate sem gols com o Talleres, na noite da última quarta-feira, no Morumbi, causou a 20ª eliminação do São Paulo desde seu último título, a conquista da Copa Sul-Americana de 2012. Como o time argentino havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor caiu precocemente na segunda fase da Pré-Libertadores.

A primeira dessas 20 eliminações ocorreu em 2013. Nas semifinais do Campeonato Paulista, no Morumbi, o São Paulo perdeu para o Corinthians por 4 a 3 nos pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo normal. Na ocasião, Alexandre Pato ainda era jogador do clube de Parque São Jorge.

O arquirrival, aliás, é o maior algoz do Tricolor nesse período. São quatro eliminações para o Corinthians nos últimos seis anos, sendo três pelo Estadual (2013, 2017 e 2018) e uma pela Recopa Sul-Americana (2013).

A agremiação do Morumbi também tem retrospecto negativo contra Santos, Cruzeiro e Atlético Nacional-COL desde 2013. São duas quedas para cada um desses clubes.

Ainda há eliminações tratadas como vexames pela torcida, como as sofridas diante de clubes menores, como Penapolense, Bragantino, Ponte Preta, Grêmio Osasco Audax e Juventude, além dos argentinos Defensa y Justicia e Colón.

Seja como for, a queda para o Talleres aumenta consideravelmente a crise no Morumbi e faz crescer a pressão sobre o técnico André Jardine, que está balançando no cargo. Neste cenário, o São Paulo tenta juntar os cacos para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, em Itaquera, pelo Paulistão.

Veja as eliminações do São Paulo desde 2013:

2019: Talleres-ARG (segunda fase da Pré-Libertadores)

2018: Colón-ARG (segunda fase da Copa Sul-Americana)

2018: Atlético-PR (quarta fase da Copa do Brasil)

2018: Corinthians (semifinais do Campeonato Paulista)

2017: Cruzeiro (quarta fase da Copa do Brasil)

2017: Defensa y Justicia-ARG (primeira fase da Copa Sul-Americana)

2017: Corinthians (semifinais do Campeonato Paulista)

2016: Juventude (oitavas de final da Copa do Brasil)

2016: Atlético Nacional-COL (semifinais da Copa Libertadores)

2016: Audax (quartas de final do Paulistão)

2015: Santos (semifinais da Copa do Brasil)

2015: Cruzeiro (oitavas de final da Copa Libertadores)

2015: Santos (semifinais do Campeonato Paulista)

2014: Atlético Nacional-COL (semifinais da Copa Sul-Americana)

2014: Bragantino (terceira fase da Copa do Brasil)

2014: Penapolense (quartas de final do Campeonato Paulista)

2013: Ponte Preta (semifinais da Copa Sul-Americana)

2013: Corinthians (final da Recopa Sul-Americana)

2013: Atlético-MG (oitavas de final da Copa Libertadores)

2013: Corinthians (semifinais do Campeonato Paulista)