São-paulinos elogiam escolta e dedicam vitória à torcida: “Surreal”

A torcida do São Paulo, mais uma vez, teve papel de protagonista em uma vitória da equipe. Tanto que os jogadores souberam reconhecer e exaltar o apoio das arquibancadas após o triunfo por 2 a 1 sobre o Santos, neste sábado, no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do clássico, uma multidão de são-paulinos escoltou o ônibus da equipe do CCT da Barra Funda até o Pacaembu. De acordo com uma estimativa da Torcida Independente, baseada na quantidade de ônibus que acompanhou a delegação tricolor, cerca de dois mil torcedores participaram do evento.

“Nunca tinha visto isso que a torcida fez e vem fazendo. Desde que cheguei aqui tem sido extraordinário, acompanhar a equipe (no trajeto ao estádio) eu nunca tinha visto, estávamos um pouco apreensivos, porque se o torcedor faz algo diferenciado e a gente não consegue retribuir… Ficamos apreensivos, mas graças a Deus conseguimos retribuir o que o torcedor fez por nós”, celebrou Hernanes.

Outro que se mostrou surpreso foi Marcos Guilherme, autor do primeiro gol são-paulino, com assistência do Profeta. “Foi surreal. Nunca tinha visto isso. Nem em notícias nem ao vivo. Realmente mexeu com todos nós. Não poderíamos vir hoje e ter outro resultado que não fosse a vitória para presentear a torcida”, afirmou o camisa 23.

Um dos líderes do grupo, o volante Petros também reconheceu o apoio da torcida do São Paulo. Nesta tarde, por exemplo, o público foi de mais de 34 mil pagantes, sendo 40 mil pessoas no total.

“A torcida deu show mais uma vez. Vamos para casa felizes: nós e o nosso torcedor. Esse é o comprometimento que temos cobrado, todos sabem jogar e para estar no São Paulo só ser bom não adianta, tem que jogar com coração. Só assim você pode vencer os jogos, porque o Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Temos buscado jogar todas as partidas como se fossem finais”, bradou o camisa 6.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em entrevista coletiva concedida após a partida, o técnico Dorival Júnior reiterou a importância dos torcedores na recuperação do São Paulo no Brasileiro. A sete rodadas do fim, a equipe ocupa o 11º lugar, com 40 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

“Não poderíamos proporcionar uma decepção ao torcedor. O que vimos hoje na saída do centro de treinamento foi algo que impressionou, algo que vem na contramão da história de tudo o que temos visto, com cobranças no aeroporto. Por isso que o torcedor é o principal artificie dessa reação que tivemos, por isso respiramos melhor nesse final de semana”, ressaltou o treinador.