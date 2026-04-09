Recuperado, Ryan Francisco volta aos gramados pelo sub-20 do São Paulo

Nesta quarta-feira, o atacante Ryan Francisco retornou aos gramados após um período de nove meses afastado. O jovem de 19 anos entrou no segundo tempo da vitória do São Paulo contra o Fluminense pelo Brasileirão Sub-20.

Desde julho de 2025, quando ocorreu a lesão, Ryan Francisco passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento e por um tratamento na lesão meniscal do joelho esquerdo. Depois disso, o atacante passou por todo o processo de transição física, com progressão gradual de carga. O São Paulo treinou nesta quinta-feira, no período da tarde. Ryan esteve com o elenco nas atividades.

Recuperado de cirurgia no joelho esquerdo, o atacante Ryan voltou a atuar nesta quarta-feira (8), em duelo pelo Brasileiro Sub-20, contra o Fluminense, com vitória do São Paulo por 1 a 0, no CFA Laudo Natel, em Cotia - o gol foi de Djhordney. O jovem de 19 anos entrou aos 15… pic.twitter.com/2g8puVoLy3 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 9, 2026

De volta!

Ryan substituiu Luiz Fernando no ataque do Tricolor. O atacante, que entrou aos 16 do segundo tempo, jogou por 35 minutos e teve 13 ações com bola. O gol do São Paulo, marcado por Djhordney, saiu antes da entrada de Ryan Francisco.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Vitória x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada

Data e horário: 11/04/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão