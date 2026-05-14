Rui Costa explica demissão de Roger Machado e lamenta eliminação do São Paulo

O São Paulo optou pela demissão do técnico Roger Machado após a derrota por 3 a 1 para o Juventude, que resultou na eliminação da equipe na quinta fase da Copa do Brasil. O treinador deixa o cargo após apenas 17 jogos no comando do Tricolor. Executivo de futebol do clube, Rui Costa foi quem comunicou a saída do treinador na coletiva após o jogo e comentou sobre a decisão, citando que não esperava o resultado desta noite.

"O futebol é muito dinâmico e gera repercussões a cada resultado e este não era um resultado que não cogitávamos pela grandeza do São Paulo, com todo respeito ao adversário. Por tudo que fizemos no primeiro jogo e por tudo que não fizemos neste jogo, conversamos e entendemos que era o momento de trocar. O São Paulo não poderia ter deixado de resolver o jogo como deixou no primeiro jogo. Infelizmente, no ano passado, aconteceu a mesma coisa", disse.

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Também sob pressão da torcida, Rui Costa ressaltou que a decisão pela contratação de Roger Machado foi tomada em conjunto com o restante do departamento de futebol do São Paulo e revelou ainda não ter definido um perfil para o próximo técnico do clube.

"A contratação do Roger não foi minha, nunca fiz isso nesses anos todos que estou aqui. Foi uma decisão que contou com muitas reflexões e conversas com o presidente e com o Rafinha. É uma contratação feita pelo departamento de futebol, apoiada pelo presidente, como sempre fizemos. Não há esse caráter pessoal que muito se fala. O presidente sempre apoiou Roger com atos. No dia a dia do CT, demos ao Roger, mesmo nos momentos mais críticos, a sensação real de que ele ficaria no projeto, não é um áudio que mudaria isso", declarou.

"Minha presença existirá até quando o presidente quiser. Não temos nenhum perfil de treinador definido, mas temos experiência para saber o que o clube e o grupo precisam e, a partir deste momento, começaremos a buscar um novo treinador", completou.

Nesta semana, o presidente Harry Massis teve um áudio vazado em que citava que não demitiria Roger Machado devido à situação financeira do clube, que não poderia arcar com outra multa rescisória neste momento.

O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Roger Machado e de sua comissão técnica. A decisão foi tomada após a partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil. pic.twitter.com/NVzj85R8ms — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2026

Demissão de Crespo

Questionado também sobre a demissão de Crespo em um momento em que o São Paulo vinha bem, principalmente no Campeonato Brasileiro, Rui Costa revelou que seu desligamento veio em um momento pertinente.

"Sou responsável por muitas coisas no departamento de futebol do São Paulo e também fui quando conquistamos. Nunca me isentarei desta responsabilidade, por isso estou aqui hoje. A decisão da mudança do Crespo foi tomada em conjunto porque tinha que ser tomada. Não foi mais detalhada por uma questão ética. Talvez, do ponto de vista de preservação pessoal, eu pudesse ter dado detalhes, mas eu não farei isso. O momento da mudança do Crespo foi pertinente, na nossa visão", finalizou.

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