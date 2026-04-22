Roger Machado é chamado de "burro", e Rui Costa é xingado em vitória do São Paulo

A noite desta terça-feira terminou com vitória do São Paulo, mas nem por isso a torcida tricolor deixou o técnico Roger Machado e o diretor de futebol Rui Costa passarem em branco. Ambos foram alvos de xingamentos por parte de torcedores que estiveram no Morumbis para acompanhar o triunfo por 1 a 0 sobre o Juventude, pela quinta fase da Copa do Brasil.

Roger foi alvo de protestos por parte da torcida do São Paulo antes mesmo da bola rolar. O treinador foi bastante vaiado durante o anúncio da escalação no telão do Morumbis.

Posteriormente, poucos momentos antes da bola rolar para o confronto, foi a vez da torcida protestar contra o diretor de futebol Rui Costa. Alguns torcedores estenderam uma faixa pedindo a saída do dirigente, enquanto outros entoaram cânticos de: "Ei, Rui Costa, vai tomar no **".

Ainda durante o jogo, quando o São Paulo estava com um jogador a mais e não conseguia criar para ampliar a vantagem, Roger Machado também foi alvo de gritos como "Ei, Roger, vai tomar no **".

O treinador ainda foi chamado de "burro" por boa parte da torcida presente no estádio por volta dos 35 minutos do segundo tempo, quando tirou Luciano e colocou André Silva. Ele foi muito vaiado na descida para os vestiários.

Até mesmo o elenco não escapou das vaias e foi alvo de protestos mais fortes após o apito final, principalmente na saída de campo para o vestiário.

O São Paulo, agora, volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Mirassol às 21h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Situação do confronto

Com o resultado, o São Paulo leva a vantagem mínima para a partida de volta no Rio Grande do Sul e se garante na próxima fase com um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença e um consequente empate no agregado, a decisão de quem vai às oitavas de final será nas penalidades máximas.

O duelo de volta entre as equipes está agendado para o próximo dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

⚽️ Assistência de Artur e gol de Luciano no MorumBIS! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/gpWU5ewM4S — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2026

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Mirassol (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 25/04 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Millonarios-COL x São Paulo (terceira rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)