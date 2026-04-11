Roger lamenta derrota do São Paulo e vê equipe superior “em grande parte do jogo”

O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Vitória, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Com o resultado, o Tricolor caiu para a terceira colocação e pode descer ainda mais na tabela, dependendo dos outros resultados da rodada.

O técnico Roger Machado lamentou a derrota sofrida e disse que a equipe atuou bem "em grande parte do jogo".

"É difícil falar"

"É difícil falar em derrota em que você conseguiu atuar bem em grande parte do jogo. A gente controlou a equipe do Vitória no primeiro tempo inteiro. Criamos as melhores oportunidades mas falhamos em uma jogada de bola parada. Eu abri o time mais, mesmo com um a menos, a gente dominou, não finalizamos tanto porque eles concentravam os jogadores atrás da linha da bola. Naturalmente você sofre os contra-ataques, e um desses ocasionou em um desequilíbrio que gerou o segundo gol", analisou.

Sobre o segundo gol do Vitória, Roger explicou a desvantagem na linha defensiva no momento. "Ali pelos 35, quando eu tirei o Daniel, naturalmente você fica um pouco mais frágil no meio. Foi uma aposta e tínhamos o domínio. O Bobadilla e o Pablo não puderam estar hoje, então tem um peso diferente. A derrota passou por questões pontuais, tanto defensiva quando na conversão de gols", indagou.

"A gente criou bastante com ultrapassagens do lateral por dentro, infiltração. Uma pena, a gente sente muito. Uma derrota que a gente tem que saber digerir ela bem em função de todo o contexto. Falei com os atletas, tem batalhas que ganhamos e perdemos, mas temos que saber por que perdemos. Se você está bem no jogo, tem que ferir o adversário. Agora é consertar o que a gente precisa e ir para o próximo confronto", concluiu

Próximo jogo do São Paulo

Jogo : São Paulo x O'Higgins

: São Paulo x O'Higgins Competição : Copa Sul-Americana (2ª rodada)

: Copa Sul-Americana (2ª rodada) Data e horário : 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

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