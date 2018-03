Rennes mira Júnior Tavares, mas São Paulo não pretende negociá-lo

A diretoria do Rennes planeja fazer uma investida para levar Júnior Tavares do São Paulo. Com pouco espaço no clube do Morumbi, o lateral-esquerdo vem sendo há algum tempo alvo de alguns clubes do Brasil e exterior, no entanto, o Tricolor garante que não tem interesse em negociar o atleta, principalmente neste momento da temporada, em que Reinaldo ainda vem recuperando a forma física após lesão e Edimar está fora dos gramados após entorse no joelho direito.

A informação foi publicada inicialmente SporTV e confirmada pela Gazeta Esportiva. Em contato com a reportagem, o diretor de futebol adjunto, Fernando Chapecó, garantiu que Júnior Tavares permanecerá no São Paulo e que o clube não recebeu qualquer proposta pelo atleta.

Sem chances com Dorival Jr, Júnior Tavares parece estar mais esperançoso nesta reta final do Campeonato Paulista em relação a oportunidades na equipe titular. Com a chegada de Diego Aguirre, o lateral-esquerdo pode ganhar mais espaço e convencer o uruguaio de que tem futebol para assumir o setor.

Nesta temporada Júnior Tavares soma três partidas com a camisa do São Paulo. A primeira foi na estreia do Paulistão, em que apenas os reservas e alguns jovens garotos recém-promovidos ao profissional atuaram. Depois de um bom tempo sem sequer ser relacionado, o lateral de 21 anos voltou à ativa com as lesões de seus dois concorrentes e fez bons jogos contra o Red Bull, pelo Paulistão, e CRB, pela Copa do Brasil.

Vale lembrar que no ano passado Júnior Tavares chegou a gerar interesse do Ajax, da Holanda. A negociação não progrediu, porém, posteriormente, o lateral-esquerdo voltou a ser destaque nas manchetes sobre especulações de mercado e teve seu nome ligado ao Corinthians. As tratativas, contudo, não evoluíram após algumas declarações da mãe do jogador, que se mostrou contra a ida do filho ao Parque São Jorge.

