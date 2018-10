Reinaldo treina separado em atividade marcada por conversa de Aguirre

O São Paulo voltou a treinar pela manhã nesta quarta-feira no CT da Barra Funda visando o confronto contra o Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro. Antes do início da atividade com bola, o pressionado Diego Aguirre e a sua comissão técnico juntaram o elenco são paulino para realizar uma conversa com os atletas.

Não foi possível saber o teor da fala do comandante junto aos seus comandados. Porém, vale lembrar que o clube vive um momento conturbado, em que já soma cinco rodadas sem vitórias na competição nacional, fazendo com que a equipe perdesse a liderança e caindo para a quarta colocação.

Após a reunião de comissão técnica e elenco, os jogadores foram divididos em quatro grupos distintos para dar início a atividade que foi aberta para a imprensa por apenas 15 minutos. Nesse momento, o lateral Reinaldo e o meio-campista Igor Gomes foram separados do restante do grupo para a realização de um trabalho diferenciado.

Apesar desse aquecimento em separado, o titular da ala esquerda ainda não gera maiores preocupações para a comissão técnica. Isso porque o atleta apenas apresentou um pequeno desgaste físico, o que acarretou numa mudança em sua carga de treino.

Para o duelo do próximo sábado, Aguirre será obrigado a mudar a equipe titular do São Paulo. Isso porque o zagueiro Anderson Martins e o lateral Bruno Peres estão suspensos. Para o miolo de zaga, a expectativa é de que o comandante promova o retorno de Arboleda ao time titular. O defensor equatoriano não participou da atividade desta quarta pois segue defendendo a sua seleção, porém é esperado nesta tarde na capital paulista, podendo retornar aos treinos na próxima quinta.

Já na lateral direita, existem duas opções num primeiro momento. A primeira delas é a improvisação do zagueiro Rodrigo Caio na ala. Já a segunda é a utilização do violante Araruna, que recebeu uma oportunidade na posição durante o jogo-treino na última terça-feira.

Com 52 pontos conquistados, o São Paulo está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, a sete pontos do líder, o rival Palmeiras. No próximo sábado, o Tricolor Paulista recebe no Morumbi o Atlético-PR, em partida válida pela 30ª rodada, às 19h (de Brasília).

*Especial para a Gazeta Esportiva