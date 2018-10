Com Sidão no sub-23, Aguirre faz testes em jogo-treino no São Paulo

Após ser derrotado pelo Internacional no último domingo, o São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira. Em um jogo-treino entre os reservas e o time sub-23, o técnico Diego Aguirre deu indícios de mudanças para o duelo com o Atlético-PR, no próximo sábado, no Morumbi.

O goleiro Jean foi o único titular do revés em Porto Alegre que participou da atividade. Sidão defendeu a equipe de aspirantes e deverá seguir no banco contra o Furacão. Os demais titulares correram em campo e depois complementaram os exercícios regenerativos na academia do CT da Barra Funda.

Com Bruno Peres suspenso, Aguirre testou Araruna na lateral direita durante o primeiro tempo do jogo-treino. O volante, recuperado de uma contratura na coxa direita que o tirou dos últimos quatro jogos, virou opção para ocupar o setor diante dos paranaenses.

Já Arboleda, que está a serviço da seleção equatoriana, deve se reapresentar na quinta-feira. Ele disputa a vaga de Anderson Martins, expulso no último domingo, com Rodrigo Caio.

Dessa forma, com Jean no gol, o time reserva começou o jogo-treino com Araruna, Rodrigo Caio, Edimar e Caíque; Shaylon, Antony, Everton Felipe e Brenner; Gonzalo Carneiro e Tréllez. Com essa formação, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Na volta para a etapa final, Aguirre promoveu as entradas dos zagueiros Igor Moraes e Alisson nas vagas de Brenner e Antony. Assim, Rodrigo Caio foi deslocado para a lateral direita e Edimar para a esquerda, enquanto Caíque foi adiantado para a ponta esquerda. Sidão, por sua vez, deu lugar a Lucas Perri.

Atuando como volante, sua posição original, Araruna abriu o placar de cabeça para os considerados reservas. Pouco depois, após tabelar com Helinho, Rodrigo Caio deixou Everton Felipe na cara do gol para ampliar a vantagem.

Com os titulares à sua disposição, o São Paulo volta a treinar na manhã desta quarta-feira, quando Aguirre poderá fazer novas experiências visando ao duelo com o Atlético-PR. O Tricolor, que não vence há cinco jogos, caiu do primeiro para o quarto lugar, com 52 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras.