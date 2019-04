Reinaldo se dispõe a ser ‘escudo’ para jovens contra o Corinthians

Com um time repleto de garotos, o São Paulo enfrentará na final do Campeonato Paulista um Corinthians com jogadores experientes e acostumados a disputar partidas decisivas. Diante desse cenário, o lateral esquerdo Reinaldo se dispõe a proteger as crias de Cotia nos Majestosos que estão por vir.

“Os meninos sabem lidar com isso muito bem. Os jogadores já sabem que não podem entrar na pilha dos outros, mas na hora que precisa se impor, a gente tem de estar ali. É nosso ganha-pão e temos de estar brigando sempre. Não pode se intimidar, tem de jogar futebol, não gosto quando alguém tenta se crescer para cima do outro”, afirmou o camisa 6.

No clássico contra o Palmeiras, no último domingo, o volante Felipe Melo tentou intimidar o jovem são-paulino Igor Gomes. No vídeo de bastidores divulgado pelo Tricolor, o meia de 20 anos aparece sorrindo para o veterano como resposta à provocação.

“Não pode deixar falar muito. Com os meninos ou com os mais experientes, eu sempre vou chegar para não permitir que isso aconteça. Todo mundo tem que ir junto na discussão para não deixar ganhar no grito, ou pressionar o juiz. Muitas vezes até para evitar um cartão amarelo”, acrescentou Reinaldo.

O volante Luan, de 19 anos, também foi titular no Choque-Rei, mas não se envolveu em nenhum entrevero com os rivais. Ele garante que não se deixa abalar pelas tentativas de intimidação dos mais velhos.

“Apesar de a gente ser jovem e de os jogadores mais velhos tentarem se impor, colocar um pouco de respeito, isso não importa. A gente só se preocupa em jogar o nosso futebol e esquecer das provocações ou xingamentos”, assegurou.

Por ter campanha inferior à do Corinthians, o São Paulo será o mandante do jogo de ida e decidirá o título na arena, em Itaquera. As datas e horários dos confrontos ainda não foram confirmados, mas a tendência é que eles ocorram nos próximos dois domingos, às 16 horas (de Brasília).

