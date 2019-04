Vídeo mostra profecia de Volpi e Igor Gomes tirando sarro de Felipe Melo

O São Paulo divulgou na noite da última segunda-feira um vídeo com imagens dos bastidores da classificação à final do Campeonato Paulista conquistada sobre o Palmeiras, após vitória nos pênaltis, no último domingo, no Allianz Parque.

Na gravação, o meia Igor Gomes fala sobre a tentativa de intimidação do volante Felipe Melo durante o Choque-Rei. O vídeo mostra o volante palmeirense apontando para o jovem armador, que responde com um sorriso.

“É o jogo dele de falar, um jogo mais malandro, vamos dizer assim na linguagem do futebol. A gente tem que se adaptar a esse jogo. Minha adaptação foi retrucar. Ele começou a falar, e eu comecei a tirar sarro dele (risos). Depois ele começou a parar. É assim: vivendo e aprendendo. A gente, que está subindo agora, tem muito o que aprender, mas esse tipo de vivência no jogo é muito importante”, disse Igor Gomes à Spfctv.

O vídeo também mostra a profecia de Tiago Volpi, que avisou que seria o herói nos pênaltis. Ao descer para o vestiário, o goleiro é abraçado pelo gerente de futebol Alexandre Pássaro, que o cumprimenta pelas defesas.

“Você me falou, velho! Segunda-feira! Segunda-feira você me falou: vai para os pênaltis e eu vou pegar dois”, disse o dirigente, aos gritos.

“Eu tinha comentado com alguns companheiros, com algumas pessoas, que eu estava pressentindo que esse jogo terminar 0 a 0, e a gente ia ganhar nos pênaltis. Eu sabia que tinha algo preparado para essa decisão de pênaltis. Fico feliz com essa pequena contribuição para a gente chegar nessa final”, declarou Volpi.

As finais entre São Paulo e Corinthians ainda não tiveram datas e horários confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), mas a tendência é que elas ocorram nos dois próximos domingos, às 16 horas (de Brasília). O jogo de ida será disputado no Morumbi, enquanto a Arena alvinegra receberá o confronto de volta.

