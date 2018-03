Reinaldo e Tréllez treinam com bola na reapresentação do São Paulo

Após a derrota por 1 a 0 para o São Caetano no último sábado, o São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo, no CT da Barra Funda, para iniciar a preparação para o duelo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, marcado para esta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Morumbi.

As novidades do treino foram as participações do lateral esquerdo Reinaldo e do centroavante Tréllez, recuperados, respectivamente, de estiramento na coxa esquerda e de dores no joelho direito. Quem também voltou a trabalhar normalmente foi o volante Araruna, que estava em tratamento de lesão.

Enquanto os titulares da derrota para o Azulão fizeram exercícios regenerativos para minimizar o desgaste físico, o restante do elenco trabalhou no gramado sob os olhares de Aguirre.

No campo, os jogadores realizaram atividades físicas, técnicas, além de um enfrentamento entre duas equipes na parte final. Observado de perto pelos profissionais do departamento médico durante toda a reapresentação, Tréllez integrou o treino com bola, assim como Reinaldo e Araruna.

A tendência, portanto, é que o trio fique à disposição do técnico Diego Aguirre para a partida de terça-feira. No sábado, Reinaldo foi substituído por Júnior Tavares, enquanto Diego Souza atuou improvisado na vaga de Tréllez.

O domingo também serviu para os lesionados Edimar (entorse no joelho direito) e Hudsom (dores no músculo adutor direito) darem sequência ao processo de transição do Reffis para o campo. Sob os cuidados dos fisioterapeutas, a dupla correu em volta do gramado.

Em contrapartida, os trabalhos desta manhã já não contaram com as presenças de Rodrigo Caio e Cueva, convocados para os amistosos de suas seleções. O Brasil visita Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27 de março. Nas mesmas datas, o Peru encara Croácia e Islândia, respectivamente, nos Estados Unidos.

O Tricolor encerrará a sua preparação para o duelo decisivo com o São Caetano na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. Com a derrota por 1 a 0, os comandados de Aguirre terão de vencer por dois gols de diferença para avançarem de forma direta às semifinais. Caso vençam por um tento de vantagem, a vaga será decidida nos pênaltis.

