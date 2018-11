Reinaldo confia no trabalho de Aguirre para minimizar ausências do São Paulo

Diego Aguirre terá de quebrar a cabeça para montar o time do São Paulo que vai a campo para medir forças com o Flamengo, neste domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Rojas, em recuperação de uma ruptura no tendão patelar do joelho direito, Everton, em fase de transição, Everton Felipe e os suspensos Hudson e Jean, o treinador uruguaio deve promover um São Paulo quase inédito na temporada.

Entre tantas dúvidas, um jogador em especial é certeza não apenas para o duelo diante dos Rubro-Negros, mas desde que Aguirre assumiu o Tricolor. Polivalente e multifunção, Reinaldo é um dos titulares absolutos na temporada, seja na lateral-esquerda, sua posição de origem, ou mais avançado, substituindo o próprio Everton. Esperado à frente no domingo, o camisa 14 segue confiante de que o comandante conseguirá “minimizar” as ausências.

Veja também: São Paulo treina com força máxima antes de enfrentar o Flamengo

“Desfalques sempre preocupam, ainda mais os que teremos, porque são jogadores de qualidade. O Joao (Rojas), por exemplo, vinha em uma sequência muito boa, mas infelizmente se machucou. Nós temos jogadores qualificados para substituir todos que não vão poder jogar e tenho certeza que o Aguirre vai fazer o melhor e montar o time que ele acha ideal para que a gente consiga os três pontos”, disse Reinaldo em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Depois de seis jogos sem um resultado positivo sequer, o São Paulo se reencontrou com as vitórias apenas na última rodada, com um triunfo frente ao Vitória no Barradão, dando fim a alguns rumores até mesmo de crise pelos lados do Morumbi. Agora, contra o Flamengo, a expectativa é de mais um placar favorável para uma semana tranquila visando o clássico contra o Corinthians, na Arena, na próxima rodada.

“Futebol é resultado. A semana com o resultado bom ajuda para levar nosso torcedor ao Morumbi. A gente foi até a Bahia, conseguimos um importante resultado contra o Vitória e agora temos que manter isso e embalar uma sequência de vitórias que esperamos que já comece contra o Flamengo. Os três pontos são importantes e uma semana tranquila é essencial pensando já no clássico também”, comentou o lateral.

Quanto ao objetivo do São Paulo no restante da temporada, Reinaldo preferiu não traçar metas a longo prazo e valorizou o discurso jogo a jogo. Apesar de ainda ter chances matemáticas de título, o Tricolor, com 56 pontos, precisa tirar a desvantagem de sete pontos frente ao Palmeiras, enquanto que para a competição Sul-Americana restam apenas três triunfos.

“Nosso objetivo é sempre ganhar o próximo jogo. Nossa próxima partida é contra o Flamengo e assim que esse jogo passar começamos a pensar jogo seguinte. Se a gente fizer nosso papel no Campeonato Brasileiro vai vir a classificação para a fase de grupos da Libertadores. A nossa equipe está bem focada para conseguir um resultado por vez”, finalizou Reinaldo.

