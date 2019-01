Regularizado, Hernanes está fora do duelo com o Novorizontino

Hernanes não voltará a entrar em campo com a camisa do São Paulo nesta quinta-feira, dia em que o Tricolor visita o Novorizontino, em Novo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça, o Profeta trabalhou nas dependências internas do CT da Barra Funda enquanto a imprensa teve acesso ao treinamento.

A ideia da comissão técnica é promover a reestreia de Hernanes no São Paulo de forma natural. O departamento de preparação física entende que o Profeta ainda precisa evoluir em alguns aspectos antes de voltar a competir oficialmente. Na última segunda, ele participou do jogo-treino contra o São Caetano, mas teve atuação discreta.

Sem jogar desde 11 de novembro do ano passado, quando ainda defendia o Hebei China Fortune, Hernanes terá mais três dias de preparação intensa para o clássico contra o Santos, no Pacaembu, no próximo domingo. Carlinhos Neves e sua comissão acreditam que, com mais tempo, o Profeta pode se aproximar daquilo que consideram ideal.

Vale lembrar que Hernanes já havia ficado de fora do primeiro jogo do São Paulo no Campeonato Paulista, no último sábado, contra o Mirassol. O Profeta, que esteve presente no vestiário do Pacaembu para dar apoio aos seus companheiros antes da partida, só foi regularizado na última sexta-feira, uma vez que o Tricolor dependia da documentação dos chineses para concluir o processo de transferência de seu principal reforço. A data limite dada pela Federação Paulista de Futebol era até as 19h (de Brasília) da última quinta-feira.

Desta forma, a reestreia de Hernanes deve acontecer mesmo no próximo domingo, no primeiro clássico do Tricolor na temporada. Resta saber se o Profeta irá substituir Nenê, que foi um dos destaques da estreia do Tricolor no Estadual, ou se irá jogar ao lado do camisa 10.

Sem o camisa 15, o São Paulo que deve entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Novorizontino, será formado por Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Everton e Pablo.

*Especial para a Gazeta Esportiva