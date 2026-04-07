Recuperado, Ryan Francisco é liberado e pode atuar no sub-20 do São Paulo

Nesta terça-feira, o atacante Ryan Francisco foi liberado pelo departamento médico do São Paulo. Após quase nove meses parado, devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ocorrida durante um treino no SuperCT, a promessa tricolor pode voltar a campo no sub-20.

Desde julho de 2025, quando ocorreu a lesão, Ryan Francisco passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento e por um tratamento na lesão meniscal do joelho esquerdo. Depois disso, o atacante passou por todo o processo de transição física, com progressão gradual de carga.

Recuperado de cirurgia no joelho, o atacante Ryan está liberado para voltar ao futebol em jogo do Sub-20, que enfrentará o Fluminense nesta quarta-feira (8), às 15h, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A programação faz parte do planejamento de readaptação do… pic.twitter.com/PBDoKsrnDg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2026

Depois da recuperação, o atacante foi liberado para reestreiar nas categorias de base tricolores. É esperado que Ryan Francisco esteja em campo nesta quarta-feira, quando o São Paulo recebe o Fluminense, em Cotia. A bola rola às 15h (de Brasília).

Além de Ryan Francisco, o lateral direito Igor Felisberto e o meia Djhordney, que também fazem parte do elenco profissional, devem entrar em campo contra o Fluminense. Atualmente, o São Paulo é o 15º colocado do Brasileirão sub-20, com apenas quatro pontos.

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