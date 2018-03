Raí valoriza postura do São Paulo apesar de nova queda: “Vendeu caro”

O São Paulo voltou a sofrer em Itaquera, onde nunca venceu, diante do Corinthians. Nos pênaltis, depois de levar um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Tricolor viu ir por água abaixo o objetivo de chegar à final do Campeonato Paulista depois de 15 anos. A classificação esteve muito perto da equipe comandada por Diego Aguirre depois do clube temer até mesmo a classificação na primeira fase do Estadual, quando o elenco era acusado de não atuar com a determinação esperada pelos torcedores.

Em cima disso, Raí, diretor-executivo de futebol e ídolo são-paulino, baseou seu discurso na saída do vestiário da Arena Corinthians. O sentimento, segundo o dirigente, é de que o São Paulo, mesmo com o revés, mostrou que pode fazer uma grande temporada.

“O time vendeu caro essa derrota. Difícil a maneira como foi, mas mostra uma reação do time, em vários sentidos, que nos deixa otimista para continuar melhorando, para ter uma temporada diferente das anteriores”, avaliou Raí, minimizando as polêmicas que envolveram o Majestoso e deixaram o clima quente mesmo antes da bola rolar.

“Em nenhum momento (tivemos problemas em Itaquera), nem fora nem dentro de campo. Todo mundo que acompanhou o jogo pôde ver isso, e tenho certeza que essa postura que o São Paulo está tendo vai render um bom futuro”, reforçou.

Raí aproveitou até mesmo para explicar o sentido do discurso de que o clássico seria uma “guerra”, algo que foi adotado na véspera do confronto e acabou mal interpretado por algumas pessoas.

“Guerra no bom sentido. Claro que São Paulo x Corinthians tem tensão no ar, discussão, empurrões… Normal. O importante é que o time foi guerreiro, não teve o resultado, mas estava pronto para a guerra, guerra esportiva, sem apelação. O time foi bravo até o final. Estou seguro que o time vai continuar evoluindo”.

Fora das finais do Paulistão, o São Paulo volta as atenções para o confronto com o Atlético-PR, pela quarta fase da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, os dois times abrem o duelo em Curitiba. Enquanto isso, Raí promete uma nova reavaliação do que pode ser melhorado no planejamento do clube.

“A gente pode pensar com calma. O importante é ter a consciência de que a gente saiu de uma temporada ruim, mostrou uma reação agora na segunda parte do Paulista. É continuar nessa sequência, e pensar junto com a comissão técnica o que a gente pode incrementar”, concluiu.