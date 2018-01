Raí respalda trabalho, fala sobre reforços e refuta fazer “loucuras”

O diretor-executivo de futebol do São Paulo, Raí, reiterou o apoio à equipe comandada por Dorival Júnior após a derrota por 2 a 0 para o São Bento, na noite desta quarta-feira, pela estreia no Campeonato Paulista. O dirigente ainda falou sobre a possibilidade de reforçar o time que começou mal a temporada de 2018.

“A primeira mensagem é de confiança no trabalho e no grupo. O resultado vai chegar, está chegando”, afirmou Raí, na zona mista do Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

“Hoje foi um primeiro trabalho depois de duas semanas apenas de pré-temporada, com vários jogadores que estavam há muito tempo sem jogar. Então isso não me incomoda. Tenho certeza que os resultados virão rapidamente”, assegurou.

Questionado acerca de contratações, o ídolo são-paulino não citou nomes, mas adiantou que o clube não entrará em negócio que exijam investimentos mais pesados. O atacante Marinho, ex-Vitória e Cruzeiro e atualmente no Changchun Yatai, da China, é visto como um reforço difícil pelo clube.

“Estamos pensando em algumas situações que valham apena, que sejam boas oportunidades. Não precisamos fazer loucuras. Estamos de olho e essas situações podem acontecer”, avisou, confiante em um 2018 tranquilo para os torcedores.

“Existe um trauma da temporada passada. Mas posso afirmar que essa será bem diferente e eles podem ter confiança nisso”, concluiu.