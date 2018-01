Reservas jogam mal e São Paulo leva 2 a 0 na estreia do Paulista

A temporada de 2018 não começou bem para o São Paulo. Na noite desta quarta-feira, com um time repleto de garotos e reservas, o Tricolor mostrou desentrosamento e perdeu para o São Bento por 2 a 0, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Oriundos das categorias de base, o zagueiro Rony, os volantes Pedro Augusto e Paulo Henrique e o atacante Marquinhos Cipriano fizeram sua primeira partida no profissional. O duelo ainda marcou a reestreia do lateral esquerdo Reinaldo, que retornou após dois anos de empréstimo para Ponte Preta e Chapecoense.

Com uma formação completamente diferente, o São Paulo, quarto e último colocado do Grupo B do Estadual, buscará a reabilitação no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), diante do Novorizontino, no Morumbi. Já o São Bento, vice-líder do Grupo C, visitará o Mirassol às 16h30 do mesmo dia.

O Jogo – O São Paulo começou ligeiramente melhor e chegou a ter 60% da posse de bola durante os primeiros 15 minutos. No entanto, com muitos erros no último passe, o time da capital não aproveitou o domínio para criar chances de gol.

Com o jogo truncado e faltoso, o primeiro lance de perigo só foi acontecer aos 30 minutos, quando o volante Fábio Bahia desviou cruzamento e exigiu defesa de Sidão. O único ataque de relativo perigo do Tricolor na primeira etapa se deu através de um contra-ataque que terminou com chute forte de Bissoli, que mandou para fora.

Aos 45 minutos, Sidão realizou grande defesa em cabeçada queima-roupa de Léo Itaperuna. O lance, contudo, foi invalidado pelo auxiliar, que alegou impedimento do meia do São Bento.

Na etapa complementar, justamente quando o São Paulo era superior na partida, os mandantes abriram o placar. Aos 23 minutos, Maicosuel foi desarmado, Régis cruzou da linha de fundo pela direita e o atacante Anderson Cavalo, que havia acabado de entrar, testou para a rede.

No lance seguinte, após, boa trama pela direita, Bisolli girou e bateu rasteiro, mas o goleiro Rodrigo Viana, atento, caiu para espalmar e evitar o empate tricolor. Dorival Júnior, então, promoveu as entradas de Brenner e Marcos Guilherme nos lugares de Maicosuel e Araruna – Marquinhos Cipriano já havia sido acionado.

As alterações, entretanto, não surtiram efeito. Para piorar, aos 40 minutos, em jogada ensaiada em cobrança de falta, o veterano lateral esquerdo Marcelo Cordeiro rolou para o meia Maicon Souza que, posicionado junto à bola, girou e mandou no ângulo, surpreendendo a barreira e o goleiro Sidão. Depois, desesperado, o Tricolor não conseguiu reagir e conheceu sua primeira derrota no ano.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 X 0 SÃO PAULO

Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Data: 17 de janeiro de 2018, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Danilo Simon Manis e Herman Brumel Vani

Cartão Amarelo: João Paulo e Diego Felipe (São Bento); Pedro Augusto (São Paulo)

Cartão Vermelho: –

GOL:

SÃO BENTO: Anderson Cavalo, aos 23, e Maicon Souza, aos 40 minutos do segundo tempo

SÃO BENTO: Rodrigo Viana; Régis, Douglas Assis, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Maicon e Celsinho (Diego Felipe); Léo Itaperuna, Lucas Crispim e Lúcio Flávio (Anderson Cavalo)

Técnico: Paulo Roberto Santos

SÃO PAULO: Sidão; Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Pedro Augusto, Paulo Henrique e Araruna (Marcos Guilherme); Júnior Tavares (Marquinhos Cipriano), Maicosuel (Brenner) e Bissoli

Técnico: Dorival Júnior