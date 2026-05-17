Rafael admite falta de confiança no São Paulo e deposita confiança em Dorival

Após a derrota do São Paulo para o Fluminense neste sábado, por 2 a 1, Rafael revelou que o Tricolor vem sofrendo com falta de confiança. O goleiro comparou o atual momento do clube com a última temporada e depositou confiança em Dorival Júnior para trazer "tranquilidade" aos jogadores e ao clube.

"Vêm sido dias difíceis para nós. Estamos trabalhando e sabemos da importância dos resultados. Estamos vivendo um momento muito parecido com o do ano passado, com uma eliminação na Copa do Brasil, a perda de jogadores importantes que dificulta ainda mais. Com isso, os resultados não vêm e a gente vai perdendo a confiança", disse ao Premiere.

"Mais uma vez, hoje tentamos, corremos e tentamos o empate contra uma grande equipe, mas detalhes custam o resultado. A confiança não está ajudando e espero que o Dorival consiga trazer confiança e tranquilidade para que a gente possa ir bem nesses últimos quatro jogos antes da Copa. Temos que classificar na Sul-Americana e temos dois jogos importantes no Brasileiro para podermos nos recuperar", acrescentou.

Situação na tabela

Com a derrota, o São Paulo permanece na quarta colocação do Brasileiro com 24 pontos, mas pode perder posições até o final da rodada. Além disso, o Tricolor soma um jejum de seis partidas sem vitórias, contando jogos por todas as competições. O recorte incluiu a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, que resultou na demissão de Roger Machado.

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