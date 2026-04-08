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Rafa Soares exalta temporada do São Paulo e fala sobre data Fifa

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(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/04/2026 às 18:56

A zagueira Rafa Soares, que chegou ao São Paulo no início da temporada, após se destacar na Ferroviária, exaltou o desempenho do Tricolor. Na pausa para a data Fifa, as são-paulinas ocupam a terceira posição do Brasileirão Feminino, com 13 pontos - mesma pontuação do líder Corinthians.

"Acredito que a gente vem numa crescente muito boa (na temporada, foram jogos difíceis em um curto período de tempo e conseguimos um grande resultado nos dois)", disse a zagueira.

Titular nas seis partidas do Campeonato Brasileiro feminino, Rafa Soares integra a melhor defesa da competição. Com apenas quatro gols sofridos em seis jogos, o Tricolor busca quebrar a hegemonia corinthiana e conquistar o torneio pela primeira vez.

Apesar da boa campanha, a defensora do São Paulo espera que a equipe evolua ainda mais após a pausa para a data Fifa.

"É muito importante ir para a data Fifa em uma boa posição na tabela, nos dá um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, corrigir os erros e aprimorar o que foi bem feito", concluiu.

Próximo jogo do São Paulo

  • São Paulo x Grêmio | 7ª rodada do Brasileirão feminino
  • Data e hora: 20/04, às 19h (de Brasília)
  • Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP).

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