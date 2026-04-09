Provável saída de Arboleda deve fazer de Luciano o jogador mais longevo do elenco do São Paulo

Com a provável saída de Roberth Arboleda, o atacante Luciano deve se tornar o jogador mais longevo do elenco do São Paulo. Desde agosto de 2020 no Tricolor, o camisa 10 é uma das principais peças ofensivas da equipe de Roger Machado.

O zagueiro equatoriano, que defende o São Paulo desde julho de 2017, tornou-se um dos líderes do elenco, chegando a assumir a faixa de capitão. Porém, nesta temporada, Arboleda vive uma das maiores crises com a camisa tricolor.

Arboleda deveria ter se apresentado às 12h (de Brasília) do último sábado no SuperCT para a concentração do São Paulo antes de enfrentar o Cruzeiro, mas não o fez e foi cortado da lista de relacionados para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Vista o manto e jogue junto com o Tricolor. 🔴⚪⚫ Garanta o seu na SAO Store. https://t.co/WewR5Gx13d pic.twitter.com/jjbZB8otel — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 8, 2026

Internamente, o São Paulo ouviu que Arboleda teria viajado ao Equador, às pressas, pela madrugada. O clube, porém, não teve nenhuma confirmação oficial sobre o paradeiro do atleta, uma vez que tentou contato e não recebeu nenhum retorno.

Agora, o defensor publicou indiretas para o São Paulo e dificilmente deve se reapresentar pelo clube paulista. Assim, Arboleda deve encerrar seu vínculo com o São Paulo após nove temporadas, 359 jogos e três títulos: o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024.

Novo recordista

Em quase seis temporadas pelo São Paulo, Luciano soma 336 jogos, 105 gols e 33 assistências. Além disso, o atacante conquistou três títulos pelo Tricolor: o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024.

Apesar de não ser o atleta que está há mais tempo ligado ao clube - ficando atrás de Calleri, que teve breve passagem em 2016, e Luan, que estreou pelo profissional em 2020, antes da chegada do atacante, mas que foi emprestado ao Vitória em 2024 -, Luciano é o jogador com mais tempo consecutivo no elenco do São Paulo.

Próximos jogos do São Paulo

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

(11ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp