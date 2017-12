Cruzeiro procura Pratto e São Paulo se irrita com situação

Uma das prioridades do Cruzeiro para a temporada 2018 é a contratação de um centroavante. Após tentar – sem sucesso – o nome de Marcelo Moreno, a diretoria da Raposa buscou o atacante Lucas Pratto, ex-Atlético.

O clube celeste buscou contato com o empresário do atleta e fez uma proposta oficial para contar com o futebol do argentino. Os valores não foram divulgados, mas a Raposa pretendia incluir atletas na negociação. A situação, no entanto, incomodou o São Paulo.

Isso porque o Tricolor alega não ter sido consultado. Com isso, o time paulista acusa o Cruzeiro de ter aliciado o atleta prometendo ir até à FIFA contra a ação celeste. O São Paulo não pretende desfazer do jogador. O clube aponta o atleta como um dos líderes do grupo e peça principal para sonhar com um ano melhor em 2018.

Pelo lado do jogador, não existe interesse. A proposta azul celeste chegou até o atleta há cerca de uma semana, mas o argentino não quer sair do São Paulo neste momento e deseja compensar o investimento feito nele.

A Gazeta Esportiva apurou ainda que para conseguir a liberação do jogador, o Atlético-MG, que ainda tem parte dos direitos do jogador, precisaria ser consultado, algo que também não aconteceu.

Pratto atende exatamente as expectativas do técnico Mano Menezes. O treinador sonha em contar com um goleador forte na área, mas que saiba sair da área para buscar jogadas.