Petros faz comentário enigmático em rede social de Hernanes

O São Paulo negocia com o Hebei Fortune, da China, o retorno do meio-campista Hernanes. O ídolo são-paulino tem apenas um ano de contrato restante com o clube chinês, o que dificulta o retorno do jogador ao futebol brasileiro. Mesmo assim, clube e torcida sonham com a volta do Profeta.

Nesta sexta-feira, a novela ganhou um novo capítulo. Em vídeo publicado em seu Instagram, Hernanes, em um aeroporto, desejou feliz ano novo aos seguidores e anunciou que ficaria ausente da rede social pelos próximos dias. No entanto, foi um comentário do volante Petros que chamou a atenção.

“Dê logo a notícia, filho de Deus. Depois você vai para Nárnia pegar suas forças! São Paulo e SPFC TV, vocês já gostam desses mistérios, não é?”, comenta o jogador do Al Nasr, da Arábia Saudita, que teve passagem marcante pelo Tricolor entre 2017 e 2018.

O comentário de Petros gerou grande empolgação. Vários torcedores pediram na publicação para que o volante revelasse a notícia. Alguns, inclusive, pediram que Petros voltasse ao São Paulo junto com Hernanes. No entanto, nem Petros, nem Hernanes voltaram a se manifestar.