Petros admite motivação com troca no comando e cobra nova atitude

A semana do São Paulo começou agitada com a demissão de Rogério Ceni, na segunda-feira, e o anúncio da diretoria na quarta confirmando Dorival Júnior como o substituto para o cargo de técnico. A saída do ex-goleiro gerou um “baque” para todos dentro do clube, mas também renovou o ânimo dos jogadores, nas palavras de Petros.

“Uma semana complicada pela demissão do maior ídolo do clube. Tenho certeza que vamos conseguir sair dessa situação. Foi um baque muito forte não só para os jogadores, mas para a instituição no geral. Agora temos que seguir em frente”, avaliou o volante, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, no CCT da Barra Funda.

A declaração de Petros acontece no momento em que o Tricolor amarga um jejum de seis jogos sem vitórias, ocupa o 17º lugar do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento, com 11 pontos, após 11 rodadas. Petros divide responsabilidades no elenco pela má fase do time e pede mudança na atitude de todos os jogadores.

“A culpa não é só do Rogério. Cada um tem que assumir sua parcela. É claro que a saída e a chegada do novo treinador motivam os jogadores naturalmente. Espero que muitos possam fazer diferente, temos que mudar de atitude. Eu jogo por mim e por minha família. Espero que meus companheiros também façam isso. Só nós podemos reverter essa situação”, bradou o camisa 6.

Apresentado na última quinta-feira, Petros, de 28 anos, foi pego de surpresa e estreou já no domingo, na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, atendendo a um pedido de Rogério Ceni. Ciente de sua importância no grupo, o ex-jogador do Betis se sente otimista em relação ao futuro da equipe e procura ajudar os atletas mais jovens.

“Sou uma pessoa positiva. Tem que ser assim porque sempre haverá problemas. Procuro sempre conversar muito com os jogadores, os jovens principalmente. Cada um tem que assumir sua parcela de culpa para sairmos dessa situação o mais rápido possível. Com confiança, jogamos melhor e a pressão diminui”, encerrou.