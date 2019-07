Pablo tem lesão no tornozelo confirmada e não há previsão de retorno

O São Paulo confirmou, no início da tarde desta segunda-feira, uma lesão no ligamento do tornozelo direito do atacante Pablo, sofrida no último sábado, durante o clássico contra o Palmeiras, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O período que ele ficará fora, porém, dependerá de sua evolução na recuperação do quadro.

Ele vem realizando exames de imagem desde o ocorrido. No último domingo, o tricolor informou por meio de seu site oficial que o atacante realizou trabalhos fisioterápicos e apresentou melhora no quadro. Da mesma forma, a assessoria confirmou que não há previsão de retorno aos gramados, mas que tudo depende de sua evolução no tratamento e fortalecimento da região. Estima-se, porém, que seu prazo seja de, aproximadamente, um mês.

Pablo foi autor do gol no empate contra o Palmeiras por 1 a 1 no último sábado, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 40 minutos do primeiro tempo, ele teve uma queda após disputar no alto com o volante Thiago Santos. Na ocasião, ele caiu em cima de sua perna direita, dobrando o tornozelo, em uma imagem bastante forte.

Por conta disso, e também para preservá-lo, ele foi substituído no intervalo pelo recém-contratado Raniel. O momento, porém, não é dos melhores. A partida diante do rival foi justamente seu retorno aos gramados após quatro meses, já que ele não atuava desde 30 de março, contra o mesmo Palmeiras, por conta de dores na panturrilha e, posteriormente, cirurgia para a retirada de um cisto na região da coluna.

O próximo compromisso do São Paulo é na segunda-feira, diante da Chapecoense, também pelo Campeonato Brasileiro.