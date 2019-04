Pablo recebe alta e assiste ao treino do São Paulo no CT

O atacante Pablo recebeu alta após ser submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um cisto na região lombar e fez questão de ir ao CT da Barra Funda nesta sexta-feira para assistir ao treinamento do São Paulo, que disputará a grande final do Campeonato Paulista no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, em Itaquera.

Pablo apareceu andando no gramado e conversou com membros da comissão técnica e diretoria, enquanto os jogadores trabalhavam sob as orientações de Cuca. Como a cirurgia foi minimamente invasiva, o jogador não teve de ficar em regime de repouso, porém, seu retorno aos gramados deve acontecer entre seis e oito semanas.

O reforço mais caro da história do São Paulo atuou pela última vez no jogo de ida da semifinal do Paulistão, contra o Palmeiras, no Morumbi. De lá para cá, ele foi baixa por sentir dores nas duas panturrilhas. Sem força nas pernas, acabou sendo operado para a retirada do cisto na região lombar, causador dessa disfunção nervosa.

Para a vaga deixada por Pablo no ataque, Cuca trabalha com duas opções: utilizar Everton Felipe como “falso 9”, repetindo a escalação do jogo de volta contra o Palmeiras no Allianz Parque, ou acionar Gonzalo Carneiro, como fez na partida de ida contra o Corinthians, no Morumbi.

O São Paulo visita o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), em Itaquera, pela decisão do Campeonato Paulista. Após empate sem gols no primeiro duelo, uma vitória por qualquer placar garante o título às equipes. Em caso de uma nova igualdade no marcador, a definição acontecerá nos pênaltis.