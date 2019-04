Cirurgia de Pablo é concluída com sucesso: “Voltarei mais forte”

A cirurgia de Pablo para a retirada de um cisto na região lombar da coluna foi concluída com sucesso nesta quinta-feira, no HCor, em São Paulo. Ausente dos gramados há quase 20 dias, o atacante foi às redes sociais tranquilizar a torcida tricolor e garantiu que voltará mais forte.

Pablo vinha desfalcando o São Paulo desde o jogo de volta da semifinal do Paulista por conta de dores nas duas panturrilhas decorrentes de pancadas na partida de ida. A ideia do departamento médico era recuperá-lo para a confronto decisivo com o Corinthians, em Itaquera, pela final da competição, entretanto, os planos foram interrompidos por um problema um pouco mais complexo.

Inicialmente o departamento médico do São Paulo acreditava que as dores nas panturrilhas de Pablo eram decorrentes das pancadas sofridas no duelo com o Palmeiras no Morumbi. Com o passar do tempo, no entanto, o atacante apresentou uma falta de força nas pernas incompatível com o período em que ficou inativo, o que chamou a atenção dos profissionais do clube.

Desta forma, foi requisitado exames mais detalhados, com foco na parte sensitiva e motora, que apresentaram um comprometimento neurológico em Pablo. Esse comprometimento impedia que os impulsos chegassem até as pernas do atacante em sua totalidade. Como as limitações passaram a incluir a região lombar, foi feita uma ressonância magnética que mostrou a existência do cisto, retirado nesta quinta-feira.

Nesta quarta-feira o Dr. José Sanchez explicou à imprensa no CT da Barra Funda que o procedimento ao qual Pablo seria submetido era minimamente invasivo, permitindo que o jogador saísse do hospital andando. O prazo estimado para o retorno do atacante às atividades normais é de, no mínimo, seis semanas.

“Não tem nenhuma instrução de repouso absoluto e em duas semanas ele já vai ser liberado para começar a fazer algum tipo de coisa. Eu prefiro esperar a evolução diária para posicionar outros detalhes”, afirmou o médico tricolor.