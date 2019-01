Pablo realiza sonho no São Paulo e projeta vitória sobre o Ajax

Nem mesmo a derrota por 2 a 1 diante do Eintracht Frankfurt-ALE estragou a noite de Pablo na última quinta-feira. Reforço mais caro do São Paulo para a temporada 2019, o atacante estreou com a camisa tricolor no duelo realizado em São Petersburgo (EUA), pela Copa Flórida.

Comprado do Athletico-PR por R$ 26,5 milhões, o camisa 12 disputou apenas o primeiro tempo contra os alemães. No intervalo, o técnico André Jardine cumpriu a programação e fez 11 alterações. Apesar do revés, Pablo fez uma avaliação positiva da atuação são-paulina.

“(Seis dias de treinos) Fisicamente falando é muito pouco. Às vezes, você não está num bom dia tecnicamente, mas compensa na parte física. Mas vamos evoluir bem. Estou realizando um sonho e espero honrar a camisa do São Paulo da melhor maneira possível”, declarou o jogador, em entrevista ao canal Sportv.

Durante a partida, Pablo não se limitou a ficar preso entre os zagueiros e saiu da área para buscar o jogo. No entanto, o Tricolor encontrou muitas dificuldades para superar a segunda linha do time alemão. Apesar de não ter levado perigo à meta rival, o atacante aprovou sua estreia.

“Estamos treinando há muito pouco tempo e sabíamos que teríamos alguma dificuldade, mas me senti bem e confortável. Tivemos uma boa impressão do nosso jogo. Eles estão no meio da temporada e a gente voltando, então acho que a equipe se comportou muito bem”, avaliou.

Em mais um teste antes de retornar ao Brasil, o São Paulo encerra sua participação na Copa Flórida 2019 diante do Ajax-HOL, no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), em Orlando. Mais uma oportunidade para Pablo e o Tricolor celebrarem a primeira vitória no ano.

“A gente quer vencer, jogamos para vencer. É um torneio de pré-temporada, para a gente se adaptar, se conhecer e melhorar a parte física, mas espero que a gente possa vencer a partida”, concluiu.