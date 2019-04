Pablo não treina com os demais jogadores e vira dúvida para o Choque-Rei

O atacante Pablo se tornou a grande dúvida do São Paulo para o duelo decisivo deste domingo, com o Palmeiras, no Allianz Parque. Ausente da maioria das atividades desta semana, o camisa 12 tricolor não participou da atividade com os demais companheiros diante de mais de 30 mil pessoas no Morumbi e pode se tornar um desfalque importante para a estreia do técnico Cuca.

Com dores nas duas panturrilhas, Pablo voltou a trabalhar em campo na última sexta-feira, em treino fechado à imprensa. Já neste sábado o jogador foi a campo com o restante do elenco, mas fez um trabalho à parte, assim como Hernanes, que já é desfalque confirmado para o jogo de volta contra o Palmeiras por ainda estar se recuperando de um estiramento na coxa.

Apesar da possibilidade de não atuar no Allianz Parque, Pablo deverá ter seu nome incluído na lista de relacionados para o jogo. Pouco antes da partida o atleta será submetido a alguns testes para saber se terá condições de entrar em campo no Choque-Rei que vala vaga na grande final do Campeonato Paulista.

Outra possível mudança em relação ao time que enfrentou o Verdão no confronto de ida é a saída de Anderson Martins para a entrada de Arboleda. Embora tenha se recuperado da tendinite na coxa que o tirou de alguns treinamentos desta semana, o zagueiro deverá dar lugar ao equatoriano, que treinou ao lado de Bruno Alves neste sábado.