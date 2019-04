Com mais de 30 mil torcedores, São Paulo encerra preparação para o Choque-Rei

O São Paulo finalizou neste sábado sua preparação para o jogo decisivo contra o Palmeiras com 30.200 pessoas no estádio do Morumbi. Em maio ao clima de festa, os jogadores fizeram um trabalho leve sob o comando do técnico Cuca e puderam sentir um pouco do grande apoio dado pelos tricolores nesta fase final do Campeonato Paulista.

Cuca, aliás, teve neste sábado seu primeiro contato com a torcida são-paulina desde que foi anunciado como novo treinador do clube. O comandante iniciou na última segunda-feira a sua segunda passagem pelo Tricolor e vai dirigir a equipe no Choque-Rei deste domingo, na cada dos adversários.

Além de Cuca, Tchê Tchê e Vitor Bueno também tiveram a oportunidade de conhecer melhor a energia do Morumbi, embora ambos já tenham enfrentado o São Paulo em seus tempos de Palmeiras e Santos.

Alguns torcedores assistem ao treino em pé sobre as tribunas de imprensa #GazetaTricolor pic.twitter.com/w77dBshgTa — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) April 6, 2019

Um dos destaques do treinamento foi Pablo, mas não pelo lado positivo. O atacante fez um trabalho à parte enquanto o restante do elenco participava de outra atividade e pode se tornar mais um desfalque importante para o São Paulo, que contra o Palmeiras já não poderá contar com Hernanes, ainda se recuperando de um estiramento na coxa.

Apesar de ser dúvida, Pablo deve ser relacionado para a partida deste domingo e será reavaliado pelo departamento médico minutos antes da partida para saber se possui condições de entrar em campo no Allianz Parque.

Bastante enérgica, a torcida do São Paulo comemorou os gols do treinamento como se uma partida oficial estivesse sendo disputada no gramado. Alexandre Pato foi um dos jogadores mais festejados e respondeu à torcida sempre que ouviu seu nome sendo entoado. Arboleda também foi um dos responsáveis por levantar a arquibancada.

Cuca obviamente não deu sinais da equipe que colocará em campo neste domingo no Allianz Parque. Neste sábado, o treinador promoveu apenas um rachão em campo reduzido que contou, inclusive, com o trio que não pode atuar no Paulistão (Pato, Tchê Tchê e Vitor Bueno), mas, antes disso, houve indícios de que a dupla de zaga titular será formada por Arboleda e Bruno Alves, que trabalharam juntos em uma atividade de conclusão a gol – eles tinham de afastar o cruzamento para os atacantes não finalizarem.

Bruno Alves e Arboleda formam dupla de zaga nesta primeira atividade. Será que Anderson Martins pode começar na reserva amanhã #GazetaTricolor pic.twitter.com/m59i3e3H6b — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) April 6, 2019

Já no rachão o elenco foi dividido em duas equipes. O time branco foi formado por Lucas Paes, Walce, Willian Farias, Edimar, Léo, Igor Vinicius, Gómez, Igor Gomes, Everton, Everton Felipe, Reinaldo, Biro Biro, Brenner, Jean, Arboleda e Bruno Alves. Já o time laranja foi composto por Júnior, Kal, Carneiro, Anderson Martins, Liziero, Luan, Rodrigo, Toró, Hudson, Nenê, Jucilei, Volpi, Pato, Bruno Peres, Tchê Tchê, Antony e Helinho.

Após o término do rachão, os jogadores se reuniram para tirar uma foto com a torcida ao fundo e em seguida caminharam pelo gramado para agradecer pelo grande apoio dado pela torcida tricolor na manhã deste sábado.