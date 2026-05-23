Pablo Maia lamenta empate no fim e cobra reação do São Paulo: “Precisamos vencer”

Após o empate do São Paulo por 1 a 1 com o Botafogo, neste sábado, no Morumbis, o volante Pablo Maia, que retornou aos gramados, lamentou o resultado sofrido nos minutos finais e cobrou reação imediata da equipe na sequência da temporada.

O Tricolor saiu na frente logo aos três minutos, com gol de Luciano, mas cedeu o empate aos 44 do segundo tempo, quando Jordan Barrera aproveitou rebote na entrada da área para deixar tudo igual. Vaiado ao apito final, o time paulista chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vitória.

“Muito triste, amargo, por tomar um gol no fim do jogo. Agora a gente não pode apontar erros, é abaixar a cabeça, ver o que tem para melhorar. Nos dois últimos jogos, precisamos buscar a vitória. Precisamos vencer de qualquer jeito na Sul-Americana e pontuar no Brasileiro, porque faz tempo que a gente não pontua”, declarou o volante ao Premiere após a partida.

Com o resultado, o São Paulo ampliou a sequência negativa na temporada para oito jogos sem vencer, acumulando quatro empates e quatro derrotas no período. Além disso, Dorival Júnior segue sem triunfos em sua terceira passagem pelo comando do clube, agora após duas partidas disputadas.

O empate manteve o São Paulo na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, mas o Tricolor pode perder posição ao fim da rodada. O Athletico-PR, quinto colocado, soma 24 pontos e ainda entra em campo.

Dentro de campo, o São Paulo começou melhor e abriu o placar logo no início. Aos três minutos do primeiro tempo, Artur arriscou de fora da área, Neto espalmou mal no gramado molhado e Luciano aproveitou o rebote para marcar.

Mesmo controlando boa parte do confronto, o Tricolor desperdiçou oportunidades para ampliar. Ferreira, Tapia e Calleri tiveram boas chances ao longo da partida, enquanto o Botafogo ainda teve dois gols anulados por impedimento antes de conseguir o empate na reta final.

O próximo compromisso do São Paulo será na terça-feira, contra o Boston River, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já o Botafogo enfrenta o Caracas, na Venezuela, na quarta-feira.