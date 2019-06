Pablo está próximo de voltar a treinar com o grupo: “Evolução é diária”

Reforço mais caro da história do São Paulo, o atacante Pablo está cada vez mais próximo de voltar a treinar com seus companheiros. Enquanto a maioria dos jogadores curtem os nove dias de folga dados pela comissão técnica, o camisa 9 trabalha incessantemente no CT da Barra Funda para poder voltar a ficar à disposição do técnico Cuca.

O último jogo de Pablo aconteceu no dia 30 de março, na primeira partida da semifinal do Paulistão, contra o Palmeiras, no Morumbi. Desde então o atacante ficou de fora primeiro por conta de pancadas recebidas no Choque-Rei e, posteriormente, por conta de um problema no sistema nervoso que o fez retirar um cisto artrossinovial na região lombar da coluna em cirurgia realizada no dia 18 de abril.

A recuperação vem sendo longa e exige paciência de Pablo, no entanto, nestes últimos dias o atleta iniciou sua transição para o gramado com uma rotina de treinamentos que envolve circuitos físicos e exercícios técnicos para estimular fundamentos como passes, finalizações, cabeceios, com alternância de velocidade e intensidade.

“O trabalho é forte e simula atividades que o elenco realiza, e tenho me sentido muito bem, feliz. A recuperação está no caminho certo, tenho aproveitado este período para aprimorar a forma física e sinto que a evolução é diária”, disse Pablo.

“O Pablo tem cumprido todas as metas diárias que estipulamos, e os treinos são monitorados para manter esta evolução do atleta. O processo de transição é importante para dar mais confiança ao jogador antes do retorno, e felizmente ele tem conseguido avançar em todas as etapas”, comentou o preparador físico Pedro Campos.

Por ironia do destino, o primeiro jogo de Pablo após a cirurgia pode ser exatamente contra o mesmo rival de sua última partida pelo São Paulo, o Palmeiras. O Tricolor recebe o líder do Campeonato Brasileiro no próximo dia 13 de julho, no estádio do Morumbi, tentando, enfim, acabar com a invencibilidade alviverde na competição.

