Opositor de Leco recusa convite para participar de comissão de futebol

O conselheiro Kalef João recusou nesta terça-feira o convite do presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, para participar de uma comissão que teria como objetivo acompanhar todas as negociações envolvendo o departamento de futebol do clube. Kalef é opositor de Leco e esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceu semana passada.

Kalef iria atuar ao lado de Jaime Franco e José Carlos Ferreira Alves na tarefa de fiscalizar as tratativas tricolores. Curiosamente, Leco fez questão de convidar alguns de seus opositores para participar da comissão na tentativa de unir os bastidores do São Paulo, algo que foi rechaçado pelo conselheiro.

“Meus amigos, por entender que acrescentaria muito pouco ou quase nada à atual diretoria de futebol, recusei o honroso convite do presidente Leco”, escreveu Kalef João em suas redes sociais.

A repercussão do caso envolvendo Kalef João e Leco repercutiu internamente e foi interpretada de diferentes maneiras. Alguns apoiadores do atual presidente creem que agora o conselheiro não terá mais moral para fazer críticas à gestão, uma vez que recusou um cargo diretamente ligado ao futebol. Em contrapartida, os opositores aprovaram a decisão de Kalef, apostando que ele se queimaria ao aceitar fazer parte de uma das piores gestões da história do Tricolor.

Em péssima fase neste primeiro semestre, o São Paulo vive um momento turbulento também nos seus bastidores. Além da recusa de Joao Kalef, o vice-presidente do clube, Roberto Natel, se manifestou publicamente nesta terça-feira sobre a relação ruim que possui com Leco e defendeu a saída do atual mandatário tricolor do cargo.