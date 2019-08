Neymar deseja sorte ao “irmão” Daniel Alves no São Paulo

Durante a festa de apresentação que recebeu do São Paulo, Daniel Alves assistiu a mensagens de atletas como Cristiane, Luis Suárez, Lionel Messi e Juanfran exibidas no telão do Morumbi. Posteriormente, o lateral também recebeu o apoio de Felipe Massa nas redes sociais, e agora foi a vez de Neymar se manifestar.

Ainda sem saber se permanecerá no Paris Saint-Germain, o atacante utilizou sua conta no Instagram para demonstrar todo o seu carinho por Daniel Alves, a quem chamou de “irmão”.

“Não tinha que ser diferente, você merece ser recebido assim…Te desejo toda a sorte do mundo meu irmão…Te amo”, escreveu.

Grandes amigos dentro e fora de campo, Neymar e Daniel Alves atuaram juntos no Barcelona, no PSG e também com a camisa da Seleção Brasileira.

Ainda não se sabe quando Daniel Alves fará sua estreia oficial com a camisa do São Paulo. O jogador, no entanto, já se colocou à disposição para atuar neste sábado, às 17h (horário de Brasília), diante do Santos, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro.

