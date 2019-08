Ao lado de ídolos, Daniel Alves é apresentado à torcida no Morumbi

Após assinar contrato de três temporadas e dar entrevista como jogador do São Paulo, Daniel Alves subiu ao campo do Morumbi para se apresentar à torcida. Na frente de cerca de 45 mil presentes, o lateral se encontrou com ídolos e figuras emblemáticas do clube para vestir a 10 tricolor pela primeira vez.

O experiente lateral foi recebido com festas após subir as escadarias do vestiário que dão acesso ao campo. Em palco montado no centro do gramado, Dani Alves foi recebido por Hernanes, Raí, Lugano, Leco e outros dirigentes.

Após ouvir os primeiros cantos da torcida em sua homenagem, o novo reforço são-paulino se dirigir aos torcedores. “Alô tricolores! Rapaziada, é um grande prazer estar aqui com vocês. Galera, eu só queria dizer para vocês que hoje o São Paulo não contratou um jogador, o São Paulo contratou um torcedor assim como vocês”, disse.

“Eu não sei como agradecer este momento que vocês estão me proporcionando, mas eu prometo retribuir com a mesma entrega com vocês estão me recepcionando aqui hoje. Espero que juntos a gente possa devolver a alegria de fazer história com o São Paulo. Muito obrigado pela recepção e agora chega de falar, vamos fazer. Juntos, vamos fazer”, completou Daniel.

Depois do discurso, foi a vez de Kaká subir ao palco carregando a camisa principal do São Paulo com o número e o nome de Daniel Alves. O ex-meia tricolor também vestia o uniforme do novo camisa 10.

Já vestindo a camisa, o experiente lateral falou mais uma vez com a torcida. “Depois de ter rodado o mundo, é o primeiro clube que eu visto a camisa e sou torcedor do clube, o resto eu me fiz e por isso é uma emoção indescritível poder estar vestindo esse manto, porque um dia eu sonhei com este momento e este momento chegou”, declarou.

Demorei a subir essa imagem, muito pesada, sabe como é! #DaniEstáAqui! 🇾🇪 Ao vivo: https://t.co/xUWmTYtaEM pic.twitter.com/LJFzyrsQoc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 7, 2019

Para finalizar, o ex-atacante do clube Luís Fabiano foi chamado ao palco e levou para o novo reforço a camisa nº2, listrada. O terceiro maior artilheiro da história do clube e o novo camisa 10 jogaram juntos no Sevilla e na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010.

Participantes da festa, Luís Fabiano e Kaká foram os últimos jogadores a serem apresentados com festa no Morumbi, em 2011 e 2014, respectivamente.

