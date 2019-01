“Não sabia se comemorava ou não”, diz Neres ao marcar contra o Tricolor

David Neres marcou o quarto gol do Ajax contra o São Paulo neste sábado, no estádio do Orlando City, pela Copa Flórida. Após a vitória dos holandeses por 4 a 2, o jovem atacante vestiu a camisa da sua antiga equipe e admitiu que não sabia o que fazer depois de ter balançado as redes de Tiago Volpi.

“Foi bem estranho, não sabia o que eu fazia, se comemorava ou não. Estou acostumado a fazer gol pelo São Paulo. Agora, fazer contra é meio estranho”, disse David Neres após a partida.

Acionado no segundo tempo, integrando a formação considerada reserva, o camisa 7 do Ajax minimizou a derrota elástica sofrida pelo São Paulo, que desandou no segundo tempo graças às falhas do sistema defensivo. David Neres lembrou da grande qualidade de sua equipe, que vem fazendo frente aos principais clubes da Europa e enfrentará o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

“Quem acompanha sabe da qualidade do nosso time, o que fizemos na Liga dos Campeões, jogamos de igual para igual com grandes equipes. O São Paulo está indo no caminho certo. Mesmo com pouco tempo de trabalho, acho que esse é o caminho”, prosseguiu.

David Neres ainda aproveitou para desejar boa sorte a André Jardine, treinador que conhece muito bem, já que trabalharam juntos em Cotia na equipe sub-20 do São Paulo.

“Toda a sorte do mundo, que o Jardine possa fazer um grande trabalho no São Paulo, ele é um grande treinador. Que venham muito mais títulos”, concluiu.