“Não dá para ter parâmetro de nada”, diz Hernanes após reestreia

O meia Hernanes fez sua reestreia pelo São Paulo durante a noite desta quinta-feira, em São Petersburgo, nos Estados Unidos. Após disputar o primeiro tempo da derrota por 2 a 1 diante do Eintracht Frankfurt-ALE, pela Copa Flórida, o Profeta preferiu não se aprofundar numa análise da atuação do time tricolor.

“Não dá para ter parâmetro de nada. Apesar de estarmos vestindo a camisa, com cinco dias só, não dá para ter uma avaliação precisa do que será o nosso ano”, afirmou o camisa 15, em entrevista ao Sportv.

Apresentado na última segunda-feira, Hernanes também reassumiu a faixa de capitão, usada por Hudson no fim de 2018. No segundo tempo, acompanhado do banco de reservas, ele viu Nenê empatar o jogo e Igor Vinícius marcar contra pouco depois.

Apesar do pouco tempo de trabalho, Hernanes enxergou sinais positivos na equipe. “Até achei que movimentamos melhor do que eu esperava, pois, cinco dias só de treino não são o bastante para nos colocar na melhor forma possível”, argumentou.

Em mais um teste antes de retornar ao Brasil, o São Paulo encerra sua participação na Copa Flórida 2019 diante do Ajax-HOL, no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), em Orlando.