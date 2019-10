Milton Cruz aposta em grande espetáculo em duelo entre Diniz e Ceni

Ex-auxiliar técnico do São Paulo, Milton Cruz aposta em um jogo de muita qualidade no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, onde São Paulo e Fortaleza se enfrentarão pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Velho conhecido de Rogério Ceni e Milton Cruz, o antigo funcionário do Tricolor foi só elogios aos comandantes das duas equipes.

“O Fernando Diniz é um treinador que tem uma coisa nova no futebol, esse negócio de jogar para frente, como o Jorge Jesus faz no Flamengo, o Sampaoli também. Vai ser um grande jogo. Espero que quem esteja no estádio veja um grande espetáculo”, disse Milton Cruz em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Para a partida deste sábado, o São Paulo diminuiu o preço dos ingressos. A meia-entrada do Tobogã estava à venda por apenas R$ 5, mas já esgotou. O jogo acontecerá no estádio do Pacaembu devido ao show do Iron Maiden que será realizado neste fim de semana no Morumbi.

“Vai ser interessante ver esse jogo, apesar de não ser no Morumbi. O Pacaembu vai estar lotado, vi que o São Paulo está barateando os ingressos, então vai ser bacana, um encontro legal. Eu sei do carinho que a torcida tem pelo Rogério Ceni”, completou o ex-auxiliar técnico do São Paulo.

Atualmente na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, o Tricolor precisa mais do que nunca de uma vitória para retomar seu posto no G6 da competição. Na última rodada, a equipe comandada por Fernando Diniz foi desbancada do grupo dos seis primeiros colocados pelo Bahia, reflexo dos maus resultados no torneio por pontos corridos – o time conquistou apenas uma vitória nos últimos sete jogos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com