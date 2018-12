Mesmo titular, Jean não deve custar outros R$ 4 mi ao São Paulo

Primeiro reforço do São Paulo para 2018, Jean não deve fazer o clube do Morumbi desembolsar mais dinheiro por sua contratação, acertada junto ao Bahia no fim de 2017. Reserva de Sidão na maior parte deste ano, o goleiro dificilmente atingirá as metas estabelecidas em contrato.

Na época da negociação, a pedida inicial dos nordestinos era de R$ 10 milhões, valor considerado alto pelos paulistas. As partes, então, entraram no seguinte acordo: Jean sairia por R$ 6 milhões e, se fosse titular de 60% dos jogos do clube entre janeiro de 2018 e junho de 2019, renderia mais R$ 4 milhões ao Bahia.

Para o azar da agremiação baiana, Jean disputou apenas 18 dos 64 jogos do São Paulo como titular neste ano, o que representa meros 28% das partidas. Até o fim de junho, tendo sucesso em todas as suas frentes, o time tricolor pode fazer mais 41 jogos, chegando a 105 desde janeiro de 2018.

Para alcançar 60% de participação nesse período, Jean teria que ser titular em mais 45 partidas, número que não deve ser atingido mesmo que supere a concorrência interna no elenco tricolor. Há, no entanto, a possibilidade de o clube disputar amistosos em junho, quando as competições serão interrompidas para a disputa da Copa América.

Até junho de 2019, o São Paulo terá disputado ao menos a Copa Flórida, o Campeonato Paulista, a pré-Libertadores, nove rodadas do Brasileirão e as oitavas de final da Copa do Brasil.

A probabilidade de um novo depósito na conta do Bahia, aliás, pode diminuir ainda mais caso o São Paulo contrate um outro goleiro, o que está na iminência de acontecer com Tiago Volpi, do Querétaro, do México.

Aos 23 anos, Jean tem contrato com o clube até 30 de dezembro de 2022. Benquisto por André Jardine e diretoria, o goleiro começará 2019 na condição de titular, com Lucas Perri sendo seu reserva imediato e Lucas Paes como terceira opção.