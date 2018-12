São Paulo deve anunciar goleiro Tiago Volpi ainda neste final de semana

O São Paulo está muito próximo de anunciar seu quarto reforço para a próxima temporada. Trata-se do goleiro Tiago Volpi, que atualmente defende o Querétaro, do México. O acerto já está encaminhado e o anúncio oficial deve acontecer ainda neste final de semana.

Os valores da negociação, assim como o tempo de contrato, ainda não são conhecidos.

O jogador de 28 anos, portanto, chega para ocupar a vaga deixada por Sidão, que se transferiu ao Goiás há pouco mais de uma semana. Assim, ele concorrerá com Jean e Lucas Perri por uma vaga no time titular do técnico André Jardine.

Tiago Volpi foi revelado pelo São José (RS) e passou pelo Luverdense antes de chegar ao Figueirense. Foi no time catarinense que o goleiro ganhou destaque, atuando por quase três temporadas no Orlando Scarpelli. No início de 2015, foi negociado com o Querétaro, clube que defendeu até o fim desta temporada.

Até o momento, o Tricolor anunciou os laterais Léo, ex-Bahia, e Igor Vinícius, ex-Ponte Preta, além do atacante Pablo, do Atlético-PR, que se tornou o reforço mais caro da história do clube.

