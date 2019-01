Meio-campo do São Paulo terá mobilidade como desafio no sábado

O São Paulo não terá força máxima em sua estreia no Campeonato Paulista, contra o Mirassol, às 19h30 (de Brasília) deste sábado, no Pacaembu. Ainda sem ter a situação regularizada na CBF, Hernanes desfalca o time em seu primeiro jogo oficial na temporada.

No treino da última quarta-feira, o técnico André Jardine indicou que Nenê será o substituto do Profeta no meio-campo tricolor, que também será composto por Jucilei, mais recuado, e Hudson, volante de marcação e chegada ao ataque.

O desafio que fica para esse tripé de medalhões é o de dar mobilidade ao meio-campo tricolor. Dos três, Nenê é o mais experiente, com 37 anos. Jucilei e Hudson têm a mesma idade: 30 anos.

Responsável pela proteção à zaga, Jucilei é frequentemente apontado por parte da torcida como um volante lento, algo que o camisa 8 compensa com o senso de posicionamento e visão de jogo que lhes são característicos.

Nenê, por sua vez, não terá atribuições defensivas diante do Mirassol, sendo o principal articulador de jogadas do time. Já Hudson é aquele que, entre os três, tem mais velocidade. Por isso, ajudará tanto na marcação quanto na transição entre defesa e ataque.

Se precisar dar mais agilidade ao setor, André Jardine poderá acionar Liziero, que ao longo do ano concorrerá com Hudson, além de Araruna. Para o lugar de Jucilei, Willian Farias é a primeira opção porque Luan está a serviço da Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano do Chile. Assim como o jovem Igor Gomes, outro armador do elenco.

Além de Hernanes, Biro Biro não poderá enfrentar o Mirassol por questões burocráticas. Em função de salários atrasados, o atacante está em litígio com o chinês Shenghai Shenxin, que ainda não enviou a documentação necessária para sua regularização. O goleiro Tiago Volpi, por sua vez, já foi inscrito no Estadual.

Portanto, a provável escalação do São Paulo tem Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Pablo e Everton.