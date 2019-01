Hernanes não aparece no BID e desfalca São Paulo contra Mirassol

Hernanes está fora do duelo com o Mirassol, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, jogo que marca a estreia oficial do São Paulo na temporada de 2019.

Principal reforço do Tricolor, o meio-campista não foi regularizado a tempo no Boletim Informativo Diário da CBF. Ele tinha de ser incluído no BID até às 19 horas desta quinta-feira, algo que não aconteceu.

Dessa forma, o Profeta também não poderá ser registrado no sistema da Federação Paulista de Futebol. Na entidade, o prazo de inscrição para disputar a primeira rodada do Estadual também se encerra nesta quinta. Nenê será seu substituto contra o Mirassol.

A não regularização de Hernanes se deve porque o seu ex-clube, o chinês Hebei Fortune, ainda não enviou o certificado de transferência internacional, documento necessário para o São Paulo inscrevê-lo em competições nacionais.

A tendência, portanto, é que o Profeta fique à disposição do técnico André Jardine somente a partir do confronto com o Novorizontino, fora de casa, no dia 24, pela segunda rodada do Paulistão.

Em compensação, o goleiro Tiago Volpi foi regularizado no início desta tarde e está liberado para atuar. Ele, inclusive, deve ser o titular no primeiro compromisso oficial do time tricolor no ano.

A provável escalação do São Paulo tem Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Pablo e Everton.