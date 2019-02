Médico de Cuca contraria Leco e libera treinador apenas em maio

O cardiologista de Cuca, o Dr. Constantino Constantini, contrariou o discurso do presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, nesta quinta-feira. Após o mandatário tricolor garantir que o técnico se apresentará ao clube no próximo dia 15 de abril, o médico responsável pelo tratamento de Cuca afirmou em contato com a Gazeta Esportiva que ele só retorna ao futebol em maio, caso seja disciplinado.

No fim do ano passado, Cuca passou por um procedimento cirúrgico em Curitiba e justamente por conta do seu problema cardiológico optou por não continuar no Santos, clube que assumiu lutando contra a zona de rebaixamento e por pouco não o levou à Copa Libertadores.

Atualmente, Cuca vem seguindo as orientações dadas pelo Dr. Constantino Constantini, mas ainda não tem condições de retornar ao futebol. O treinador, que vem priorizando seu tratamento, não tem qualquer tipo de limitação física, podendo praticar esportes e dar conta das tarefas do dia a dia, porém, ainda deve evitar uma alta carga de estresse.

Nesta quinta-feira, o presidente do São Paulo revelou que Cuca garantiu a ele sua apresentação ao clube no dia 15 de abril, demonstrando bastante entusiasmo com o novo desafio de sua carreira. Essa será a segunda passagem do técnico no Tricolor, onde esteve em 2004, quando levou o time até a semifinal da Copa Libertadores após um hiato de dez anos sem disputar a competição.

“[O Cuca] recebeu nosso interesse de uma forma feliz, muito animada, muito desejada. Posso afirmar tudo isso com absoluta segurança. Ele só tem que fazer o restante de um tratamento médico que levará, segundo ele, mais dois meses. Ele estabeleceu um prazo para se apresentar aqui até dia 15 de abril, próximo às finais do Paulista”, disse Leco.

O prazo supostamente dado por Cuca seria o dia seguinte ao jogo de ida da grande final do Paulistão. Justamente por isso, caso o São Paulo vá à decisão do Estadual, Vagner Mancini seguirá no cargo até o término do torneio e logo na sequência retoma a função de coordenador técnico do clube.