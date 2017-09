Marcos Guilherme minimiza jejum no Morumbi e lembra 100º gol de Ceni

Titular do São Paulo de Dorival Júnior, Marcos Guilherme ainda não desencantou no Morumbi. Todos os três gols do meia-atacante com a camisa tricolor foram marcados como forasteiro. Isso, no entanto, não abala o jogador de 22 anos, que se prepara para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Emprestado pelo Atlético-PR até dezembro de 2018, Marcos Guilherme estreou pelo São Paulo marcando duas vezes na épica vitória por 4 a 3 sobre o Botafogo, em 29 de julho, no Engenhão. Desde então atuou em todas as sete partidas seguintes, sendo as últimas cinco como titular.

Mas só voltou a balançar as redes adversárias na derrota por 4 a 2 para o Palmeiras, em 27 de agosto, no Palestra Itália. No Morumbi, foram três oportunidades: Coritiba, Cruzeiro e Ponte Preta, contra quem não conseguiu marcar gols. Mesmo assim, ele garante que não se preocupará com isso no Majestoso.

“Estou buscando, porque com certeza vai ser uma alegria imensa poder fazer um gol no Morumbi. Mas não estou ansioso quanto a isso. O importante é a equipe estar bem e vencer”, afirmou o camisa 23.

Após uma curta passagem pelo Dínamo Zagreb, da Croácia, Marcos Guilherme acertou com o São Paulo e, desde então, vem procurando ajudar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O sofrido triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, no último domingo, em Salvador, ainda é comemorado pelo atleta, que está mais confiante para o clássico.

“Faz toda a diferença, porque a gente vem trabalhar um pouco mais solto pela vitória, confiante. Sabemos que ainda não ganhamos nada, estamos ainda em uma zona muito incômoda, mas sabemos que é um clássico, pode ser um divisor de águas, e se nós vencermos, pode ter certeza que iremos embalar na competição”, avaliou.

Indagado sobre a sua maior lembrança do Majestoso, o jovem Marcos Guilherme citou talvez o que tenha sido o gol mais marcante de Rogério Ceni, em 2011, pelo Campeonato Paulista, na Arena Barueri.

“A mais recente é o gol do Rogério, né? O centésimo gol que ele fez contra o Corinthians é a lembrança mais recente que eu tenho. Agora vou poder estar dentro de campo, então pode ter certeza que vou dar o meu melhor para poder ajudar o São Paulo”, recordou.