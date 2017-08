Marcinho sonha em repetir parceria e assistência contra o Palmeiras

Após cumprir suspensão automática contra o Avaí, Marcinho está à disposição do técnico Dorival Júnior para o clássico diante do Palmeiras, neste domingo, no Palestra Itália, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ansioso, o atacante quer ajudar a tirar o Tricolor da famigerada zona de rebaixamento.

“Estou com muita vontade de atuar novamente, e por ser um clássico a motivação é ainda maior. A gente sabe a importância deste jogo. Temos trabalhado para buscar um resultado positivo, e vamos fazer o nosso melhor no dia a dia para fortalecer o time”, disse ao site oficial do clube.

No Choque-Rei do primeiro turno, em 27 de maio, o atacante se destacou na vitória tricolor por 2 a 0. Na ocasião, o camisa 39 foi improvisado na ala direita do esquema 3-5-2 do então técnico Rogério Ceni e deu assistência para Lucas Pratto abrir o placar da partida.

Agora, ele sonha com uma oportunidade para repetir a parceria com o argentino, que também está livre de suspensão. Para isso, precisará reconquistar o seu espaço no time titular, do qual fez parte pela última vez na derrota para o Bahia, em 6 de agosto. No treinamento desta quarta-feira, foi Marcos Guilherme quem atuou na ponta direita do esquema 4-1-4-1 de Dorival.

“O Dorival vai definir a escalação durante a semana, mas estou preparado. Sempre procuro o Pratto em campo, porque sei que se a bola chegar nele faremos os gols. E espero que a nossa parceria dê certo de novo. Um sempre procura o outro, e quem sabe eu não possa dar outra assistência para ele no clássico”, projetou.

Uma vitória em pleno Palestra Itália é necessária para tirar a equipe da zona de rebaixamento, para a qual voltou após empatar por 1 a 1 com o Avaí, no último domingo, caindo para o 17º lugar, com 23 pontos. No estádio do rival, o Tricolor jamais vencera: são quatro derrotas em quatro partidas, o que eleva a pressão sobre o time do Morumbi.

“Será um jogo difícil, mas temos condições de fazer uma grande partida assim como foi no primeiro turno. Precisamos pontuar no clássico, e se for com uma vitória melhor ainda”, encerrou Marcinho.