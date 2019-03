Mancini vê saldo positivo antes de passar bastão a Cuca no São Paulo

Vagner Mancini dirigiu o São Paulo de forma interina pela última vez no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no último sábado, no Morumbi, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. Foram 47 dias ocupando um cargo tampão até a chegada de Cuca, que assume o time de vez na próxima terça-feira.

Contratado em janeiro para ser coordenador técnico, o sucessor de André Jardine avalia positivamente sua gestão provisória à frente da equipe tricolor. Em um total de nove jogos, ele contabilizou três vitórias, quatro empates e duas derrotas – aproveitamento de 48% dos pontos disputados.

Embora os resultados não sejam expressivos, Mancini conseguiu fazer o time evoluir justamente no mata-mata do Paulistão, lançando mão dos garotos revelados em Cotia. Em sua visão, Cuca herdará uma equipe com o futebol próximo do ideal.

“O Cuca chega na semana que vem e tem uma equipe no caminho do que achamos ideal, uma equipe que tem renovação dentro dos 11. Vão haver mudanças quando ele assumir, o São Paulo acertou quando acertou com Cuca, estamos numa semifinal em igualdade de condição, ele chega num momento bom felizmente”, analisou.

Em relação ao clássico, Mancini disse que o São Paulo jogou de igual para igual com o Palmeiras, sendo superior durante a maior parte do primeiro tempo. Mas também admitiu que restam detalhes a serem acertados na parte tática da equipe.

“Em termos técnicos-táticos, a equipe evoluiu muito, mas ainda falta alguma coisa. Falta apertar mais, sair de trás com rapidez, ter um pouco mais de velocidade objetiva. Essa mudança leva tempo, não são em semanas ou um mês que você vai atingir a plenitude”, explicou Mancini, que prosseguiu.

“Tentamos alinhar o que pensamos para que essa transição fosse feita com inteligência e atingimos isso. O time joga de uma forma muito mais leve e solta, e Cuca vai pegar o time já mais perto do que ele pensa”, concluiu.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. O São Paulo se reapresenta na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda.