Lugano reclama de arbitragem na final: “Parece que não há limites”

O superintendente de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano, usou as redes sociais para criticar a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira no empate por 0 a 0 com o Corinthians, neste domingo, no Morumbi, pela primeira final do Campeonato Paulista.

O dirigente reclamou de uma falta de Ramiro em Igor Gomes que, em sua visão, seria para cartão vermelho e de um pênalti não dado a favor do Tricolor após o chute de Everton Felipe pegar no braço de Ralf dentro da área do Corinthians.

O ex-zagueiro uruguaio também não gostou da atuação do árbitro de vídeo nos acréscimos da partida, quando analisou uma possível penalidade de Hudson em Henrique. Lugano ainda postou vídeos dos lances em sua conta no Twitter.

“Uma não expulsão no início do jogo. Uma mão que não foi vista na área adversária. Uma tentativa de encontrar um pênalti pelo VAR aos 50 do segundo tempo. Isto tudo diante de 60 mil São-Paulinos. Parece que não há limites. Sorte que nossa gana de ser campeão também é ilimitada”, escreveu Lugano.

Com o resultado, o vencedor do jogo de volta se sagrará campeão estadual. Um novo empate leva a decisão para a disputa por pênaltis. A grande decisão está marcada para o próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Corinthians.