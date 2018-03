Lugano incentiva São Paulo: “Não podemos perder a entrega”

O superintendente de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano, usou as suas redes sociais para transmitir uma mensagem de incentivo elenco tricolor. Nesta quinta-feira, o ex-zagueiro publicou uma imagem em que aparece junto aos jogadores no vestiário do estádio de Itaquera, onde a equipe foi eliminada pelo Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista, na noite da última quarta.

“Você pode perder uma partida, que doa, e muito, assim tem que ser. Mas não podemos perder a identidade, entrega, seriedade, correção, compromisso com o trabalho. Esse é o caminho. Seguiremos buscando e corrigindo”, escreveu o ídolo são-paulino, em seu perfil no Instagram.

A eliminação para o Corinthians foi uma das mais doloridas para o Tricolor nos últimos tempos. O time, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 no Morumbi, se defendeu bem na Arena Corinthians até os 47 minutos do segundo tempo, quando Rodriguinho subiu sozinho na área após cobrança de escanteio e testou para a rede. Nos pênaltis, o São Paulo perdeu por 5 a 4, com erros de Diego Souza e Liziero.

O discurso de Lugano corrobora a análise do compatriota Diego Aguirre, técnico do São Paulo. Em entrevista coletiva concedida após o duelo, o treinador elogiou a entrega da equipe em Itaquera e disse já enxergar uma “identidade” no conjunto tricolor.

Agora, o São Paulo volta o seu foco para a Copa do Brasil, competição da qual jamais foi campeão. Na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), a equipe visitará o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da quarta fase do torneio nacional.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com