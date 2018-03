Aguirre já vê São Paulo com “identidade” e cita revés como lição

O técnico Diego Aguirre não escondeu a tristeza pela eliminação do São Paulo para o Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista, na última quarta-feira, no estádio de Itaquera, mas fez questão de ressaltar os aspectos positivos que o time apresentou sob o seu comando no mata-mata.

O treinador uruguaio aprovou a postura da equipe durante o clássico, que terminou com vitória alvinegra por 1 a 0, graças ao gol de Rodriguinho, marcado aos 47 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis, os mandantes venceram por 5 a 4, após Diego Souza e Liziero desperdiçarem suas cobranças.

“Tenho muita coisa para fazer. O futebol é muito dinâmico. Parece que tenho muito tempo aqui, mas são só dez dias no São Paulo. Tenho que estar feliz porque o time começa a mostrar uma identidade.Melhoramos defensivamente”, analisou Aguirre, em entrevista coletiva após a partida.

Para ele, os atletas têm de se recuperar emocionalmente após a derrota e focar nas competições que restam ao time na temporada, como Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. “Temos de trabalhar, aceitar a derrota e sermos fortes para jogar o que temos pela frente”, projetou.

O comandante também ressaltou que a eliminação deve servir como um aprendizado ao elenco. “Talvez os mais jovens tenham que pegar mais experiência para esses jogos e saber que eles não acabam até o apito final. Tenho vivido muitas situações em que perdi e ganhei desse jeito, mas temos que estar juntos e pensar nas coisas que vêm pela frente, que são muito importantes”, reiterou.

Agora, o São Paulo só volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Será o primeiro teste para o time mostrar que se recuperou do golpe desferido pelo arquirrival.

“Temos de assumir. É duro porque tivemos muito perto (da vaga), mas futebol é assim. E teremos que reconstruir coisas a partir das dores que nós sentimos, porque estamos sofrendo. Vamos treinar muito para fazer um São Paulo forte, aguerrido e termos alegrias ao longo do ano”, concluiu.